На Харківщині виявили нелегальне виробництво агрохімікатів

Служба безпеки в Харківській області заблокувала масштабне виготовлення контрафактної сільгоспхімії, посилаючись на пресслужбу відомства, повідомляє БiзнесЦензор.

Так, на підпільних підприємствах виявлено та вилучено понад 50 тонн фальсифікату й отруйних речовин.

Відзначається, що нелегальний бізнес організували керівники кількох комерційних фірм. Вони виготовляли контрафактні засоби для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. Все це – під виглядом торгових марок відомих світових і українських брендів.

Для виробництва ділки використовували хімічні сполуки, які за світовими стандартами належать до високонебезпечних отруйних речовин. Фальсифіковані агрохімікати продавалися фермерам по всій території України.

В ході розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели в Харкові й області 14 обшуків, під час яких виявили обладнання для виробництва фальсифікованих засобів, готову продукцію, отруйну речовину, пресформи з логотипами іноземних фірм, етикетки, голографічні зображення й упакування.

Загальна вартість вилученого орієнтовно становить близько 5 млн грн.

За висновками експертів, потрапляння такої партії неякісної продукції до аграріїв могло завдати істотної шкоди сільському господарству.

Триває досудове слідство у ст. 321 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодійних речовин або сильнодійних ліків.