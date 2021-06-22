Фальшиві і браковані монети продають за тисячі гривень

В Україні фальшиві і браковані монети продають за ціною в десятки разів вище номіналу. Наприклад, за фальшиві 50 копійок можна отримати до двох тисяч гривень. На одному з останніх аукціонів таку монету продали за 1200 грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних аукціону Violity.com. Також попитом у нумізматів користуються копійки з браком при карбуванні (нахил, зміщення і т.д).

50 копійок за ціною кількох тисяч гривень

Монету номіналом в 50 копійок 2007 року випуску продали за 2 тис. грн. Цей рік випуску не вважається цінним для нумізматів, але через брак вартість монети збільшилася в 40 разів. "Особливість" монети в зміщенні заготовки, в результаті чого "копійка" вийшла зіпсованою. Всього нумізмати зробили 18 ставок, в результаті яких "копійку" продали за 2002 грн.

Джерело: violity.com

Фальшиві монети коштують в рази дорожче реальних

Кілька тижнів тому на аукціоні продали фальшиву монету номіналом в 50 копійок за 1200 грн. Справа в тому, що через дорожнечу у виробництві і низький номінал копійки в Україні підробляти невигідно. Тому фальшивки коштують в десятки разів дорожче, ніж справжні копійки.

Фальшива монета. Джерело: violity.com

Фальшива монета. Джерело: violity.com

Фальшивка має нечіткий напис, відрізняється сплавом. Варто зазначити, що серед несправжніх монет левова частка – номіналом в 50 копійок. Зараз вони практично не підробляються, тому така знахідка цінується серед нумізматів.