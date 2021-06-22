НАБУ не відкриватиме справу проти Порошенка за закон про санкції

Національне антикорупційне бюро відмовилося порушувати справу проти екс-президента України і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка за підписання в 2014 році закону, завдяки якому Володимир Зеленський зараз може вводити санкції (закон "Про санкції, повідомляє Вести.

У НАБУ звернувся неназваний заявник з вимогою відкрити справу проти Порошенка. Він звинуватив політика в тому, що, підписавши в 2014 році закон "Про санкції", Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень.

Тим самим він надав сам собі і наступним президентам право вводити в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти фізичних та юридичних осіб. Заявник вимагав від НАБУ відкрити справу проти Порошенка за фактом зловживання владою або службовим становищем.

Однак НАБУ відмовилося відкрити справу, після чого заявник подав скаргу на Бюро в суд. В результаті Вищий антикорупційний суду 9 червня відмовив у задоволенні скарги на бездіяльність НАБУ.