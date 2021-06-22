5 найпоширеніших міфів щодо податкової амністії

Примусове декларування доходів, знущання над заробітчанами та кримінальні провадження після оприлюднення неоподаткованих колись статків - усе це лише міфи, що створили опоненти навколо податкової амністії, повідомляє ЛигаБизнес.

Міф 1. Примусове декларування

Декларування неоподаткованих статків є абсолютно добровільним. Ніхто не в праві змусити вас виводити «в білу» свої гроші. Це особистий вибір кожної людини. Але переваг в декларуванні достатньо. Наприклад, ставка оподаткування для активів в Україні становитиме лише 5%. Плюс до цього - сплачуючи її, ви точно уникнете кримінальної відповідальності в майбутньому.

Міф 2. Декларування спрямовано на українських заробітчан

Декларування спрямовано на широке коло осіб, які ухилялися від оподаткування до 1 січня 2021 року. Заробітчанам буде корисним легалізувати гроші та активи, але, знову ж таки, - вони можуть декларувати доходи, а можуть цього не робити.

Міф 3. Декларація - доказ у кримінальних справах

Декларація не може бути доказом у кримінальних справах. В тому числі відсутня відповідальність для людей, які отримували кошти в конверті, оскільки не вказується джерело їхнього походження. До того ж відомості, що містить добровільна декларація, не будуть розголошені, вони є конфіденційними. Також декларація не буде доступною в інтернеті, особа подає її лише до ДПС.

Важливо зазначити, що тим людям, які не скористаються цією можливістю, нічого не загрожує. Але є одне «але»: з кожним роком буде все складніше заводити готівку у банки чи просто мати значну і незрозумілу для держави власність.

Міф 4. Декларацію потрібно буде подавати щороку

Нульова декларація - одноразова «акція»: з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022-го. Ви робите це лише раз, а потім все життя спокійно спите і з чистою совістю використовуєте свої кошти для подальшого розвитку.

Міф 5. Чиновники легалізують кошти, які отримали хабарями

Саме для того, щоб чиновники не змогли легалізувати кошти, отримані хабарями, ми й виключили їх зі списку тих, хто може подавати нульову декларацію.