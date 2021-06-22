Комітет виборців назвав "парламентських геніїв" зі "Слуги народу"

Комітет виборців України проаналізував законодавчі напрацювання народних депутатів монобільшості. За оцінкою експертів Комітету, частина депутатів "Слуги народу" фактично працюють у форматі "парламентських геніїв", посилаючись на сторінку КВУ у Facebook, повідомляє Ділова столиця.

Мова йде про депутатів, які реєструють десятки різнопланових законопроєктів, які при цьому не мають жодного відношення ані до їхньої освіти, ані до попередньої професійної діяльності. Народні депутати пропонують законопроєкти, які не відповідають їхньому напрямку роботи у ВР і не узгоджуються зі сферою діяльності парламентських комітетів, членами яких вони є.

"Подання народними депутатами законопроєктів на довільну тематику призводить до зростання кількості законодавчого спаму у Верховній Раді й суперечить принципам роботи, яким має відповідати парламент. На думку КВУ, народним депутатам варто зосередитися на конкретних напрямках роботи, які б відповідали їх перебуванню у тому чи іншому парламентському комітеті, а не реєструвати сумнівні за якістю ініціативи з абсолютно різних суспільно-політичних сфер" , — зазначили в КВУ.

Серед прикладів "геніальної" діяльності "слуг народу" такі:

1. Микола Тищенко (у минулому ресторатор) зареєстрував низку законопроєктів щодо судової та правоохоронної реформ. Запропонував зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів", зміни в Конституцію України щодо призначення на посаду директора НАБУ, а також низку змін до Земельного кодексу України.

2. Сергій Штепа (раніше весільний фотограф) ініціював зміни до Закону "Про оперативно-розшукову діяльність" (щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби). Також нардеп запропонував зміни щодо посилення захисту лісів та запобігання пожежам, а також виступив із пропозицією про упорядкування акцизного податку.

3. Жан Беленюк (український борець) запропонував зміни до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку. Ініціював зміни до Закону "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Євген Брагар, який є членом Комітету з питань свободи слова, зареєстрував зміни до Податкового кодексу України щодо оцінки обʼєктів нерухомості, запропонував удосконалити проходження громадянами України військової служби та ініціював зміни до Закону "Про протимінну діяльність в Україн".

5. Юрій Корявченков (актор "95 кварталу") став автором змін до закону "Про столицю України — місто-герой Київ", а також закону про місцевий референдум. Запропонував вдосконалити самоврядування медичних професій в Україні та покращити якість харчових продуктів.

6. Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") став співавтором проєкту закону щодо оптимізації роботи Верховної Ради, врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії та щодо збереження лісів.

7. Максим Ткаченко (керівник ТОВ "Квартал 95") ініціював законопроєкти щодо реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги, зміни до Закону України "Про засади внутрішньої та зовнішньої політики", законопроєкт щодо оснащення пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України.

8. Олена Хоменко (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") запропонувала зміни щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг, а також зміни до законодавства щодо діяльності Служби безпеки України та розвідувальних органів.

9. Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") зареєструвала зміни до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж, а також щодо відповідального поводження з домашніми та дикими тваринами.

10. Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") подав законопроєкт щодо державного регулювання космічної діяльності, зареєстрував зміни в Закон "Про автомобільний транспорт" (щодо заборони акустичного насильства), зміни в закон "Про житлово-комунальні послуги" (щодо запобігання виникнення і поширення COVID-19), а також законопроєкт щодо утворення військово-цивільних адміністрацій.