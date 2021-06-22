Порошенко отримав більш 600 тис. грн від Міжнародного інвестбанку
Лідер партії "Європейська солідарність", експрезидент Петро Порошенко отримав 603,1 тис. гривень відсотків від Міжнародного інвестиційного банку, повідомляє Укрiнформ.
Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Порошенка, опублікованому в Реєстрі декларацій.
Відзначається, що дохід був отриманий 1 червня.
Як повідомлялося 1 квітня Порошенко отримав майже 611 тис. грн відсотків від Міжнародного інвестиційного банку.
За минулий рік Порошенко отримав 504 540 гривень заробітної плати народного депутата. Також він задекларував 7 016 338 гривень відсотків і 199 975 230 гривень і 14 227 550 гривень дивідендів. Майже 300 тисяч гривень Порошенко заробив від відчуження рухомого майна.
Політик зберігає готівкою понад 51 млн доларів і 423 млн гривень.