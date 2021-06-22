Що носити в спеку у місті: 8 безпрограшних варіантів

Стилістка Тетяна Волкова розповіла, що цього літа не обійтися без сукні вільного крою, сандалій, топів, а також речей з льону. За її словами, ці вбрання не тільки є трендовими, але й дозволять відчувати себе комфортно навіть у найспекотніші дні, повідомляє Обозреватель.

Сукня вільного крою з натуральних матеріалів підійде як для роботи в офісі, так і для літніх прогулянок у парку. Також можна вибрати варіант з подовженим рукавом, пояснила фахівець на своїй сторінці в Instagram.

Сукня вільного крою з натуральних матеріалів. Джерело: instagram.com/tatvolkova

Лляні костюми – справжній хіт цього літа. Є комплекти з широкими брюками, а для особливо спекотних днів можна віддати перевагу вбранню з шортами.

Лляні костюми в тренді. Джерело: instagram.com/tatvolkova

Шорти вільного крою з високою посадкою не повинні бути надто короткими. Нехай вони будуть трохи вільними – вийде максимально розслаблений аутфіт.

Шорти вільного крою. Джерело: instagram.com/tatvolkova

Спідниця з льону або віскози неодмінно стане в нагоді для прогулянок в місті. Актуальними в цьому сезоні є довгі спідниці з квітковим принтом або класичний варіант джинсової спідниці.

Спідниця з льону або віскози. Джерело: instagram.com/tatvolkova

Футболка такого крою, який тримає форму, теж не буде зайвою в гардеробі. Ця річ легко комбінується з іншими нарядами.

Футболка такого крою, який тримає форму. Джерело: instagram.com/tatvolkova

Топ можна поєднувати як зі спідницями, так і з джинсами або шортами.

Топ можна поєднувати з спідницями. Джерело: instagram.com/tatvolkova

Купальник, правильно підібраний під фігуру, стане в нагоді для відпочинку за містом або для довгоочікуваної відпустки.

Купальник, правильно підібраний під фігуру. Джерело: instagram.com/tatvolkova

"Голі" босоніжки або стильні сандалі – взуття, яке стало базовим в цьому сезоні.

"Голі" босоніжки або стильні сандалі. Джерело: instagram.com/tatvolkova