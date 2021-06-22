Що носити в спеку у місті: 8 безпрограшних варіантів
Стилістка Тетяна Волкова розповіла, що цього літа не обійтися без сукні вільного крою, сандалій, топів, а також речей з льону. За її словами, ці вбрання не тільки є трендовими, але й дозволять відчувати себе комфортно навіть у найспекотніші дні, повідомляє Обозреватель.
Сукня вільного крою з натуральних матеріалів підійде як для роботи в офісі, так і для літніх прогулянок у парку. Також можна вибрати варіант з подовженим рукавом, пояснила фахівець на своїй сторінці в Instagram.
Лляні костюми – справжній хіт цього літа. Є комплекти з широкими брюками, а для особливо спекотних днів можна віддати перевагу вбранню з шортами.
Шорти вільного крою з високою посадкою не повинні бути надто короткими. Нехай вони будуть трохи вільними – вийде максимально розслаблений аутфіт.
Спідниця з льону або віскози неодмінно стане в нагоді для прогулянок в місті. Актуальними в цьому сезоні є довгі спідниці з квітковим принтом або класичний варіант джинсової спідниці.
Футболка такого крою, який тримає форму, теж не буде зайвою в гардеробі. Ця річ легко комбінується з іншими нарядами.
Топ можна поєднувати як зі спідницями, так і з джинсами або шортами.
Купальник, правильно підібраний під фігуру, стане в нагоді для відпочинку за містом або для довгоочікуваної відпустки.
"Голі" босоніжки або стильні сандалі – взуття, яке стало базовим в цьому сезоні.