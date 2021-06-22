Стали відомі ймовірні причини вибуху в багатоповерхівці під Києвом

Глава ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області Василь Слободяник заявив, що причини вибуху в п'ятиповерховому житловому будинку в с. Білгородка Київської області, який привів до пожежі та загибелі людини, будуть встановлені слідством, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Причин вибуху, ймовірно, може бути кілька: як і газ, так і вибухонебезпечні предмети, які могли бути в одній з квартир третього поверху. Поки що слідство встановлює. Працюють лабораторії, взяті додаткові зразки, і тоді буде встановлена причина вибуху", - розповів він журналістам.

Він зазначив, що спеціальна комісія вже почала розглядати питання компенсацій постраждалим в результаті пожежі.

"Якщо ж комісія попрацює і фінансів, які є на місцевому рівні, буде недостатньо, то комісія ДСНС районного рівня буде звертатися до обласного рівня для того, щоб було виділено додаткове фінансування" , - додав він.

Рішення про компенсації має бути прийнято комісією у вівторок, 22 червня. Конкретні суми поки не називалися.

Нагадаємо, 21 червня, в селі Білогородка Бучацького району Київської області в п'ятиповерховому житловому будинку в квартирі на третьому поверсі стався вибух з подальшим горінням. Одна людина загинула. Двоє людей, у тому числі дитина 2008 року народження, були госпіталізовані. Ще шестеро людей постраждали, але після огляду медпрацівниками від госпіталізації відмовилися.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людини і зажадав встановити причини вибуху. Також він зажадав від місцевої влади і обласної державної адміністрації надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх будинків