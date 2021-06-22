Військові США офіційно підтвердили участь в навчаннях у Чорному морі

Шостий флот Сполучених Штатів Америки, штаб-квартира якого знаходиться в італійському Неаполі, офіційно оголосив про свою участь в спільних українсько-американських військових навчаннях SeaBreeze-2021, посилаючись на пресслужбу посольства США в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Шостий флот США офіційно оголосив про участь у спільних українсько-американських щорічних військових навчаннях SeaBreeze-2021, які розпочнуться наступного тижня в Чорноморському регіоні", – йдеться в повідомленні посольства, оприлюдненому у Твіттері.

Відзначається, що спільні навчання підвищують сумісність, підсилюють морську безпеку та забезпечують мир в регіоні.

Дипломати уточнюють, що в навчаннях SeaBreeze у 2021 році візьме участь найбільша кількість країн за всю історію їх існування.