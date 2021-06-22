В Україні під час екскурсії на підлітка напала змія
Увечері 21 червня 17-річного львів'янина вкусила змія. Хлопець в складі групи з семи чоловік рухався в бік гори Великий Верх, повідомляє Depo.ua.
Неприємний інцидент стався в районі гори Плай Мукачівського району.
Протягом деякого часу львів'янин намагався йти далі по маршруту, втім зрештою його друзі о 17:00 звернулися до рятувальників і попросили допомоги в транспортуванні потерпілого.
"Вони знайшли туристичну групу, яка рухалася назустріч рятувальникам, і спустили постраждалого хлопця до підніжжя гори. Далі його транспортували в смт Воловець та о 18:30 передали лікарям бригади екстреної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.