Ляшко розповів, як Україна готується до індійського штаму COVID

Ляшко розповів, як Україна готується до індійського штаму COVID

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже готується до можливої появи індійського штаму COVID-19. Зокрема, нарощуванням темпів вакцинації та обмеженнями на кордоні для іноземців, повідомляє РБК-Украина.

"Зараз ми як готуємося - шляхом вакцинації нашого населення. Зараз в Україні в наявності 2 628 000 доз вакцини, ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати кожен день", - зазначив Ляшко.

За його словами, паралельно з цим кожен, хто відвідує Україну, повинен надати негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повний курс вакцинації від коронавірусу.

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