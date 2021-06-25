Коли День молоді 2021 в Україні: дата, історія та традиції свята

День молоді в Україні 2021 року випадає на 27 червня. Це свято було офіційно засновано указом президента Леоніда Кравчука № 323/94, згідно з яким воно відзначається кожної останньої неділі червня, повідомляє Обозреватель.

По всій країні цього дня проходять святкові заходи за участю молодих людей. Детальніше про свято, його історію та традиції читайте далі в матеріалі.

День молоді: історія свята

2021 року Дню молоді виповнюється 63 роки. Так, свято було встановлено 7 лютого 1958 року указом Президії Верховної Ради СРСР як "День радянської молоді". Відзначали його також в останню неділю червня.

Після розпаду СРСР 22 червня 1994 року президент незалежної України Леонід Кравчук підписав указ № 323/94, який офіційно заснував День молоді "на підтримку ініціативи" молодіжних організацій країни.

У червні свято молоді відзначають й інші країни колишнього СРСР: Білорусь, Росія, Казахстан, Узбекистан. Крім того, 12 серпня святкують Міжнародний день молоді, заснований ООН, 10 листопада – Всесвітній день молоді, а 24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді.

Значення і сенс Дня молоді

Мета свята – нагадати про роль молодого покоління в розвитку світу, а також привернути увагу до його проблем.

За визначенням ООН, вікові рамки молоді – від 15 до 24 років. В Україні до цієї категорії населення відповідно до закону "Про основи молодіжної політики" відносять людей від 14 до 35 років.

Як відзначається День молоді: традиції

День молоді – це світле свято позитиву, натхнення, творчості та самоствердження, з яким молодих людей вітають політики та чиновники найвищих рангів.

Кожної останньої неділі червня по всій Україні традиційно організовуються різноманітні святкові заходи за участю молодих людей: конкурси, концерти, дискотеки.