У Тернопільській області чиновник зробив візитки з м'яса

Голова Копичинецького міської ради, що в Тернопільській області, Богдан Келічавій оригінально підійшов створення власних візиток. Замість паперових карток він вирішив використовувати в'ялене м'ясо, повідомляє Вести.

Крім того чиновник назвав себе "мером ковбасної столиці". Він пояснив це тим, що місто Копичинці здавна славиться різними ковбасними та м'ясними виробами, які виготовляються на місцевому підприємстві.