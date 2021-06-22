В українських школах з'являться перерви для фізичної активності

Міністерство освіти і науки розробляє дорожню карту, в якій будуть передбачені перерви фізичної активності в школах України не тільки на уроках фізкультури, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міністерством освіти і науки розробляється дорожня карта, і пріоритетом є те, щоб на всіх уроках, а не тільки на уроках фізичного виховання, були передбачені перерви фізичної активності для наших дітей", – сказала заступник міністра освіти і науки Віра Рогова на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна".

За її словами, в державному стандарті такі перерви вже передбачені.