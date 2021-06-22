Мінекономіки пропонує зняти заборону на експорт лісу-кругляка

Міністерство економіки пропонує скасувати заборону експорту необробленої деревини і доповнити новими товарними позиціями перелік лісоматеріалів та виробів з дерева, експорт яких вимагає обов'язкового подання митниці сертифіката про походження, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний законопроєкт міністерство виставило на обговорення.

У супровідних матеріалах до законопроєкту відомство нагадало, що тимчасове обмеження експорту необробленої деревини, яке діє з 2015 року, порушує умови Угоди про асоціацію з ЄС. Внаслідок цього Арбітражна група щодо ініційованого європейською стороною спору рекомендувала Україні вжити відповідних заходів.

При цьому Мінекономіки відзначає, що окремі суб'єкти ЗЕД ухиляються від встановлених обмежень, експортуючи продукцію під виглядом тієї, яка не вимагає сертифікації.

"Відсутність перевірки походження деревини під час експорту окремих товарних позицій дає можливість легалізації деревини незаконного походження", - зазначено в матеріалах.

Для боротьби з такими відхиленнями міністерство пропонує доповнити товарними позиціями 4402, 4406, 4408, 4409, 4415, 4416 00 00 00 за УКТЗЕД перелік лісоматеріалів і виробів з деревини, експорт яких вимагає сертифікації про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, свідчить текст законопроєкту.