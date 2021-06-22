Сезонні роботи у Європі: скільки платять у різних країнах

Попит на сезонних працівників зростає з кожним роком. Не лише Польща, а й багато інших країн ЄС запрошують емігрантів працювати на сільських господарствах. Розповідаємо, скільки у цьому році можуть заробити сезонні працівники, повідомляє 24 Канал.

У Польщі, як правило, платять 3–4 злоті за кілограм зібраного. Таким чином за день можна заробити 200 злотих (44,5 євро). Тож людина, яка працює по вісім годин щодня, може заробляти близько 3 тисяч злотих (майже 670 євро) за місяць. Та ті, хто готові перепрацьовувати, можуть отримувати й до 5 тисяч злотих (понад 1100 євро) за місяць.

Активно шукають сезонних працівників також фермери з Німеччини, Швеції, Данії, Франції та Великої Британії. У цих країнах готові платити 9–10 євро брутто за годину роботи. За понаднормові години можуть давати 135% оплати, за роботу в суботу – до 150%, а в неділю – навіть до 200%.

У Британії працівники ферм отримують 8,5–9,5 фунтів брутто (10–11 євро) за годину роботи. За понаднормові дають близько 13 фунтів (15 євро).

У Нідерландах за збір урожаю готові платити 10 євро брутто. Якщо отримувати зарплату не за відпрацьовані години, а на кількість зібраного, то можна претендувати на більший заробіток.

Сезонний працівник у Німеччині може розраховувати на 1,6–2,4 тисячі євро брутто.

Що стосується скандинавських країн, то в Данії сезонний працівник може отримувати від 1,7 тисячі євро. У Швеції теж пропонують 1,7–3,9 тисячі євро брутто в місяць. А норвезькі фермери готові платити 115–126 норвезьких крон брутто (11,4–12,5 євро) за годину. Проте, варто враховувати, що проживання у цих країнах є дуже дорогим.