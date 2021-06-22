У Путіна назвали нещеплених росіян загрозою

Російська влада вважає, що люди, які не пройшли вакцинацію від COVID-19 і не мають імунітету, становлять загрозу для оточення. Тому в майбутньому можливі обмеження в правах для цієї категорії осіб, ﻿заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна.

"Реальність така, що дискримінація неминуче настане. Люди без імунітету, без щеплення не зможуть працювати на всіх ділянках. Це неможливо, це буде становити загрозу для оточення", – зазначив Пєсков.

Він додав, що ті, хто не мають імунітету, так чи інакше потраплять в менш вигідне становище, ніж ті, у кого є імунітет.

Росія почала посилювати карантинні обмеження на тлі швидкого поширення дельта-штаму коронавірусу. Крім того, вживаються заходи щодо обов'язкової вакцинації працівників деяких сфер.

У Національній академії наук прогнозують, що через ситуацію в Росії індійський штам може з'явитися і в Україні.