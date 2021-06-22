Лікар попередив про небезпеку для здоров'я засобів проти комарів
Токсиколог Олексій Водовозов попередив про небезпеку деяких засобів для комарів і розповів, як правильно їх застосовувати, щоб не нашкодити здоров'ю, повідомляє Лента.Ру.
В першу чергу не можна допускати їх потрапляння на слизові оболонки, а використовувати тільки на відкритих ділянках шкіри. Також не слід користуватися тими, що призначені для відкритого повітря, в приміщенні. Він підкреслив, що при правильному використанні сертифіковані репеленти не становлять загрози.
Водовозов додав, що небезпечно не саме засіб, а побічні продукти. Наприклад, спіраль від комарів можна запалювати в кімнаті, оскільки вона виділяє продукти горіння, які можуть накопичитися в організмі, спровокувати головний біль та інші неприємні симптоми.
Токсиколог також порекомендував встановлювати фумігатори на ніч подалі від спального місця, щоб уникнути реакції на їх запах.
«Бажано подалі від ліжка використовувати хімію, щоб максимальна концентрація запаху була далі. Треба розуміти, що люди бувають з різною чутливістю. У кого-то може бути чутливість до різких запахів. Тобто не до самого препарату, а до різкого запаху », - уклав фахівець.