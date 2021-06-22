Лікар попередив про небезпеку для здоров'я засобів проти комарів

Токсиколог Олексій Водовозов попередив про небезпеку деяких засобів для комарів і розповів, як правильно їх застосовувати, щоб не нашкодити здоров'ю, повідомляє Лента.Ру.

В першу чергу не можна допускати їх потрапляння на слизові оболонки, а використовувати тільки на відкритих ділянках шкіри. Також не слід користуватися тими, що призначені для відкритого повітря, в приміщенні. Він підкреслив, що при правильному використанні сертифіковані репеленти не становлять загрози.

Водовозов додав, що небезпечно не саме засіб, а побічні продукти. Наприклад, спіраль від комарів можна запалювати в кімнаті, оскільки вона виділяє продукти горіння, які можуть накопичитися в організмі, спровокувати головний біль та інші неприємні симптоми.

Токсиколог також порекомендував встановлювати фумігатори на ніч подалі від спального місця, щоб уникнути реакції на їх запах.