Чи зросте мінімальна зарплата наступного року – прогноз уряду

Мінімальна середньозважена заробітна плата у 2022 році зросте на 8,4% – до 6550 гривень. Такі дані містить Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року, повідомляє РБК-Україна.

Таким чином, уряд планує вкрай незначне підвищення мінімальної зарплати (на 50 гривень) на наступний рік, оскільки в законі про держбюджет закладено підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 грудня 2021 року.

Згідно з документом, у 2021 році середньозважена мінімальна зарплата зросте на 25,5% до 6042 гривень.

Надалі заплановане зростання мінімалки на 9,6% до 7176 гривень у 2023 році та на 6,8% до 7665 гривень у 2024 році.