У Таїланді слон проломив стіну будинку в пошуках їжі (фото)

Жителі Таїланду прокинулися посеред ночі через гучних звуків з кухні. Поспішивши туди, вони виявили проломлену стіну будинку, крізь яку було видно гостя – дикого азійського слона, пишуть міжнародні ЗМІ.

Тварина тяглася хоботом в пошуках їжі. За іншою версією – намагалася вкрасти сіль. Слон "пробирався" крізь шафи та ящики, попутно перекидаючи посуд, зрештою взяв один з пластикових пакетів і відправив до рота.

"З самого дитинства я бачив слонів, що бродять по нашому місту в пошуках їжі, але це перший раз, коли вони дійсно пошкодили мій будинок", – поділився враженнями господар будинку Ратчадаван Пуенгпрасоппон.

Фото: Ратчадаван Пуенгпрасоппон / соцмережі

Будинок, можливо, також став об'єктом нападу, тому що розташований поруч зі входом в національний парк, де живуть слони, припустив співробітник Департаменту національних парків, дикої природи та збереження рослин країни.

В останні десятиліття почастішали конфлікти між людьми й слонами – не тільки в Таїланді, але і в таких місцях, як Індія, і по всій Азії, де мешкають тварини. У міру розширення населених пунктів та інфраструктури довкілля диких тварин звужуються і руйнуються, залишаючи тварин з меншою кількістю землі, меншими зграями та меншими ресурсами, змушуючи їх бродити в пошуках їжі, додав захисник дикої природи.