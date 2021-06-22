Підвищення пенсій у 2021 році: етапи перерахунку
У поточному році українських пенсіонерів чекає ще п'ять етапів перерахунку пенсій. При цьому стільки ж разів Пенсійний фонд вже переглядав виплати, повідомляє UBR.
Зокрема, на цьому етапі фонд уже приступив до перерахунку пенсій, який відбудеться з 1 липня. Він ґрунтується на двох різних факторах:
- зростання прожиткового мінімуму - збільшиться пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж, виростуть надбавки, доплати, підвищення, мінімальні пенсії;
- встановлення доплати - 100 грн додатково отримають ті категорії громадян, яким пенсії призначені до 31 грудня 2020-го і яким вони не перераховувалися у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, що не індексувалися на коефіцієнт 1,11.
Крім того, у 2021-му пенсіонери можуть ще розраховувати на три таких перерахунки:
- гарантії для пенсіонерів від 75 до 80 років - з 1 жовтня доплата 400 грн, встановлення мінімальної виплати на рівні 2500 грн;
- у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму - з 1 грудня збільшиться пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж, виростуть надбавки, доплати, підвищення, мінімальні пенсії;
- через зростання мінімальної зарплати з 6000 до 6500 грн - з 1 грудня мінімальна пенсія для 65-річних громадян буде перерахована в розмірі 40% від цього показника і складе 2600 грн.
Що стосується вже проведених перерахунків, то Пенсійний фонд переглянув їх у п'ять етапів:
- у зв'язку з ростом мінімальної зарплати до 6000 грн - з 1 грудня минулого року мінімальну пенсію збільшили на 337,6 грн, до 2400 грн, для майже 2,3 млн громадян;
- гарантії для пенсіонерів від 80 років - з 1 березня продовжили виплату 500 грн компенсації, мінімальна виплата досягла 2600 грн для 1,4 млн пенсіонерів;
- індексація - з 1 березня на 11% зріс показник середньої зарплати для розрахунку пенсії, середнє підвищення склало 285,81 грн, а мінімальне - 100 грн для 7,9 млн українців;
- додаткова гарантія - з 1 березня мінімальна пенсія для громадян зі страховим стажем 35 і 30 років для чоловіків і жінок відповідно зросла з 2100 до 2200 грн, в середньому виплата підвищилася на 100,13 грн для більш як 1 млн громадян;
- перерахунок працюючим пенсіонерам - з 1 квітня для розрахунку трудових пенсій врахований придбаний після призначення пенсій страховий стаж і зарплата, виплати зросли на 193,32 грн для 313 тис. українців.