Підвищення пенсій у 2021 році: етапи перерахунку

У поточному році українських пенсіонерів чекає ще п'ять етапів перерахунку пенсій. При цьому стільки ж разів Пенсійний фонд вже переглядав виплати, повідомляє UBR.

Зокрема, на цьому етапі фонд уже приступив до перерахунку пенсій, який відбудеться з 1 липня. Він ґрунтується на двох різних факторах:

зростання прожиткового мінімуму - збільшиться пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж, виростуть надбавки, доплати, підвищення, мінімальні пенсії;

встановлення доплати - 100 грн додатково отримають ті категорії громадян, яким пенсії призначені до 31 грудня 2020-го і яким вони не перераховувалися у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, що не індексувалися на коефіцієнт 1,11.

Крім того, у 2021-му пенсіонери можуть ще розраховувати на три таких перерахунки:

гарантії для пенсіонерів від 75 до 80 років - з 1 жовтня доплата 400 грн, встановлення мінімальної виплати на рівні 2500 грн;

у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму - з 1 грудня збільшиться пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж, виростуть надбавки, доплати, підвищення, мінімальні пенсії;

через зростання мінімальної зарплати з 6000 до 6500 грн - з 1 грудня мінімальна пенсія для 65-річних громадян буде перерахована в розмірі 40% від цього показника і складе 2600 грн.

Що стосується вже проведених перерахунків, то Пенсійний фонд переглянув їх у п'ять етапів: