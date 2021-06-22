Офіційно представлений універсал Peugeot 308 SW 2021 року

Офіційно представлений універсал Peugeot 308 SW 2021 року

Він має виразний стиль зі спортивним профілем та елегантною задньою частиною. Колісна база універсала становить 2,73 метра, довжина кабіни – 4,64 метра, повідомляє 24 Канал.

Універсал Peugeot 308 нового покоління приєднався до хетчбека, представленого у березні, пропонуючи більш практичну версію стильного французького компакта. Він також буде альтернативою більшому універсалу Peugeot 508 SW.

Ключові особливості та переваги нового універсала Peugeot 308 SW:

  • Аеродинамічно оптимізований кузов з коефіцієнтом опору повітрю Cx 0,277 та SCx 0,618 м для зменшення викидів CO₂ та споживання пального;
  • Безліч місць для зберігання для зручності та практичності. Велика центральна консоль забезпечує простір для повсякденних речей водія та пасажира;
  • Модульність для повсякденного використання, завдяки сидінню 2-го ряду, яке можна розділити на 3 секції (40/20/40) і оснащене органами управління для складання з багажника;
  • Моторизована кришка багажника для легкого доступу з зайнятими руками та дворівнева підлога багажника;
  • Об'єм багажника від 608 до 1634 літрів з повністю складеним сидінням.

Універсал, як і хетчбек 308 поставляється з новою та вдосконаленою кабіною Peugeot i-Cockpit. Він покращений в дизайні, ергономіці, задоволенні від водіння, якості та можливостям підключення, повідомляє Peugeot.

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Фото: Peugeot 308 SW 2021 / Peugeot

Нове компактне кермо, оснащене підігрівом та вбудованими органами управління. Тривимірна цифрова панель приладів з 10-дюймовим цифровим дисплеєм, розміщена на рівні очей. Інноваційний 10-дюймовий центральний сенсорний екран високої чіткості має інтуїтивно зрозумілу навігацію та технологію Peugeoti-Connect Advanced для легкого підключення смартфону до інформаційно-розважального комплексу. Нові “i-тумблери” замінюють фізичну панель управління кліматом. Кожна кнопка i-toggle повністю налаштовується і є ярликом певної функції на центральному екрані. Крім того, користувачам доступно чотири роз'ємами USB C та можливість одночасного підключення двох смартфонів через Bluetooth.

Peugeot 308 SW має останнє покоління напівавтономних допоміжних засобів для водіння з пакетом Drive Assist 2.0 (доступний наприкінці року). Він складається з адаптивного круїз-контролю з функцією Stop and Go (автоматична коробка передач EAT8) та попередженням про виїзд зі смуги руху, а також додає три нові функції: напівавтоматичну зміну смуги руху, ранню рекомендацію швидкості та адаптацію швидкості в повороті.

Універсал 308 SW поставляється з бензиновими, дизельними та гібридними моторами. Акумуляторні гібриди представлені версіями HYBRID 225 e-EAT8 та HYBRID 180 e-EAT8, бензинові моделі – PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 та PureTech 130 S&S EAT8, а дизелі – BlueHdi 130 S&S BVM6 та BlueHdi 130 S&S EAT8.

Джерело: Peugeot

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