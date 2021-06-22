Amazon викрили у знищенні мільйонів дорогих товарів

Керівництво складу Amazon в Шотландії викрили в тому, що воно наказує співробітникам щорічно знищувати мільйони непроданих товарів: ноутбуки, телевізори, дрони, прикраси, навушники і інше, повідомляє Лента.ру.

Майже все можна було передати благодійним організаціям або нужденним, але замість цього дорогі товари викидають на смітник або відвозять вантажівками до центрів переробки, йдеться в розслідуванні ITV.

"Нашою метою було знищити 130 тисяч предметів за тиждень", - заявив колишній співробітник компанії.

Він зазначив, що на смітник відправлялися, наприклад, MacBook, iPad і 20 тисяч медичних масок.

"В цілому, 50 відсотків усіх товарів були роздруковані. Інша половина - це повернення, яке знаходилося в хорошому стані. Персонал просто онімів від того, що їх просять зробити", - сказав чоловік.

За тиждень понад 124 тисяч одиниць товару були позначені як «знищити» і тільки 28 тисяч - «пожертвувати». Причина цього в тому, що багато постачальників розміщують свої товари на величезних складах Amazon. Але чим довше речі залишаються непроданими, тим дорожче їх зберігати. В кінцевому підсумку дешевше позбутися товарів.