Зеленський на посаді президента виконав майже 200 обіцянок

Станом на сьогодні у Володимира Зеленського 673 обіцянки, з урахуванням передвиборних і програмних. Якщо рахувати з дня інавгурації, то Зеленський виконав 195 обіцянок і 105 - провалив, повідомляє Слово і діло.

В період з 20 травня до 20 червня глава держави дав 26 нових обіцянок, 9 - виконав і 3 - провалив.

Як Зеленський виконує обіцянки

Які обіцянки за місяць провалив Зеленський

Ми вважаємо невиконаним програмну обіцянку Зеленського надати максимальну державну підтримку новоствореним антикорупційним органам.

Наразі складно погодитися з тезою, що антикорупційним органам надається обіцяна підтримка для ефективного виконання їх завдань. По-перше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже десять місяців працює без постійного керівника. Через це САП не може самостійно порушувати кримінальні виробництва - потрібно чекати підтвердження з Офісу генерального прокурора. Це ставить під сумнів незалежність і ефективність інституції.

По-друге, у вересні 2020 року КСУ визнав неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України". Згідно з рішенням суду, протягом наступних трьох місяців до закону повинні були бути внесені зміни, покликані врегулювати правові аспекти роботи НАБУ. Але такі зміни все ще не внесені, законопроєкт готують до другого читання.

Не виконав Зеленський обіцянку провести Дні Білорусі в Україні після завершення реорганізації Міністерства культури, він говорив про це в жовтні 2019 го. У грудні минулого року в Міністерстві повідомили, що реорганізація відомства не проводиться, хоча в липні вона все ще тривала.

Також стало відомо, що білоруська сторона зверталася до Мінкультури з пропозицією провести Дні Білорусі в жовтні 2020 року, ще до кризи у відносинах двох країн. Але пропозицію відхилили через ситуацію з коронавірусів. Тепер же відносини України і Білорусі ускладнені санкціями.

З огляду на, що за півтора року Дні Білорусі так і не провели, обіцянка не виконана.

Крім того, глава держави не виконав обіцянку про те, що "незабаром" аеропорт "Ужгород" запрацює повноцінно. Обіцянка він давав у вересні минулого року. Повноцінна робота аеропорту буде відновлено тільки з вересня 2021-го. До цього часу польоти будуть здійснюватися за правилами візуальних польотів, а з вересня вже по аеронавігаційним приладам.

Що за місяць зміг виконати президент

Як і обіцяв Зеленський, до Верховної Ради внесли законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Виконано обіцянку призначати жінок на посади голів обласних адміністрацій. Зеленський призначив Анну Коваленко керівником Чернігівської ОДА, Айну Тимчук - керівником Харківської ОДА та Марію Чорну - головою Кіровоградської ОДА.

Минулого року Зеленський обіцяв, що музеї й замки додадуть в програму "Велике будівництво". У травні цього року Міністерство культури опублікувало перелік з 22 проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам'яток культурної спадщини, в тому числі замків, які будуть реалізовані в рамках президентської програми.

Зеленський виконав обіцянку провести планові й позапланові перевірки за все цивільного флоту. З січня 2020 року до лютого 2021-го Державіаслужба ініціювала і провела 127 позапланових перевірок суб'єктів авіаційної діяльності. Крім того, відомство виконує щорічні перегляди льотної придатності й видає відповідні сертифікати на повітряні судна.

Також президент виконав обіцянку зробити все можливе для залучення на український ринок представників французького бізнесу. У травні Україна і Франція підписали чотири рамкових угоди на суму більше ніж 1,3 млрд євро. Вони передбачають поставку 130 електровозів компанією "Альстом", поставку 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях, поліпшення ситуації з водопостачанням в Луганській області та поліпшення якості питної води в Києві.