На берег Шрі-Ланки винесло трупи черепах і дельфінів

Близько сотні черепах з ушкодженнями, а також дюжина мертвих дельфінів і синій кит, були викинуті на берег в Шрі-Ланці в результаті пожежі на контейнеровозі, який згодом затонув, пишуть іноземні ЗМІ.

Екологи вважають, що смерть тварин була безпосередньо викликана пожежею і викидом небезпечних хімікатів з судна X-Press Pearl.

"Умовно можна сказати, що ці смерті були викликані двома способами - по-перше, від опіків від тепла, а по-друге, через хімікати. Це очевидно", - сказав Аніл Джасінгхе, секретар міністерства навколишнього середовища.

Він утримався від вказівки точної причини, заявивши, що "патологоанатомічне дослідження все ще проводиться".

Військово-морські сили Шрі-Ланки припустили, що пожежа була викликана хімічним вантажем, велика частина якого була знищена в результаті пожежі. Крім того, згоріле скловолокно і тонни пластикових гранул сильно забруднили навколишні води і велику ділянку знаменитих пляжів острівної держави.

Відзначимо, що Шрі-Ланка планує вимагати компенсацію від X-Press Feeders, власника судна, і вже подала проміжний позов в розмірі 40 мільйонів доларів.