У "Слузі народу" заявили, що вакцина Pfizer не в дефіциті

Народний депутат України від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі телеканалу НАШ заявив, що вакцинуватися препаратом Pfizer може будь-хто, повідомляє Ділова столиця.

Темою розмови стало те, що в Раді нардепів почали прищеплювати препаратом Pfizer. Вакцинація депутатів цим препаратом викликала обурення в соцмережах. Українці пишуть, що не можуть вакцинуватися Pfizer, в лікарнях їм кажуть, що вакцини цієї компанії немає.

"Місяць тому було запропоновано всім депутатам, хто хоче вакцинуватися, залишити заявку, і отримати вакцинацію, коли буде можливість. Тоді погодилося близько 120 депутатів. Я одержав перше щеплення десь тиждень тому. Отримав у звичайній поліклініці Києва по дзвінку свого сімейного лікаря. Я з нею консультувався ще 2-3 місяці тому, вона попросила почекати. Я під'їхав, там було кілька людей", — розповів "слуга".

За словами нардепа, в Києві немає проблем вакцинуватися Pfizer.