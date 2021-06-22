Поради по боротьбі з тягою до солодкого від лікаря

Одна з провідних дієтологів Індії Руджута Дівекар (Rujuta Diwekar) розповіла, як побороти тягу до солодкого, повідомляє Лента.Ру.

Дівекар вважає, що в першу чергу потрібно навчитися розділяти природний голод і скороминущу тягу до їжі, яка найчастіше має психологічне походження. У більшості випадків люди їдять солодке саме відчуваючи уявний голод, навіть коли ситі. Щоб уникнути цього, вона радить уважно стежити за рівнем рідини в організмі і краще висипатися.

Також дієтолог рекомендує вживати домашні соління, які є відмінними пребіотиками. Вони сприяють зростанню кількості корисних бактерій в кишківнику, які, своєю чергою, допомагають підтримувати правильний рівень цукру в крові та знижують тягу до солодкого.

Інший хорошою добавкою до раціону стануть бобові. Вони містять багато білка і клітковини, коштом чого людина довше залишається ситим і відчуває менше потреби в цукрі.