Тепловий удар: Комаровський нагадав про головних симптомах

Існують високі ризики перегріву і отримання теплового удару влітку - сонячні промені в цей час дуже активні й небезпечні. А температура до 36 градусів тепла і зовсім позбавляє шансу нормально відпочити, повідомляє Телеграф.

Про симптоми теплового удару нагадав відомий український лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський в Інстаграмі. До ознак теплового удару відносяться:

головний біль;

інтенсивне почервоніння шкіри;

прискорене серцебиття, судоми і нудота;

висока температура;

млявість і слабкість;

запаморочення або втрата свідомості.

Щоб уберегтися від перегріву, не забувайте пити достатньо чистої негазованої води й відпочивати в прохолоді. При підозрі на тепловий удар потрібно якомога швидше охолодити потерпілого. У цьому допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною. Телефонуйте 103, якщо є блювання, а симптоми тривають довше години або погіршуються.