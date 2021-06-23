Тепловий удар: Комаровський нагадав про головних симптомах

Тепловий удар: Комаровський нагадав про головних симптомах

Існують високі ризики перегріву і отримання теплового удару влітку - сонячні промені в цей час дуже активні й небезпечні. А температура до 36 градусів тепла і зовсім позбавляє шансу нормально відпочити, повідомляє Телеграф.

Про симптоми теплового удару нагадав відомий український лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський в Інстаграмі. До ознак теплового удару відносяться:

  • головний біль;
  • інтенсивне почервоніння шкіри;
  • прискорене серцебиття, судоми і нудота;
  • висока температура;
  • млявість і слабкість;
  • запаморочення або втрата свідомості.

Щоб уберегтися від перегріву, не забувайте пити достатньо чистої негазованої води й відпочивати в прохолоді. При підозрі на тепловий удар потрібно якомога швидше охолодити потерпілого. У цьому допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною. Телефонуйте 103, якщо є блювання, а симптоми тривають довше години або погіршуються.

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