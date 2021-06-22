Найдорожчі міста для життя іноземних працівників

Американська консалтингова компанія Mercer назвала найдорожчі міста світу для життя іноземних працівників, повідомляє "Лента.ру".

Рейтинг очолила столиця Туркменістану Ашхабад. У минулому році місто перебувало на другому місці в рейтингу. Відзначається, що зростання вартості життя в Ашхабаді пов'язане з тривалою фінансовою кризою, яка призвела до нестачі продовольства і гіперінфляції.

У першій десятці найдорожчих міст в основному представлені великі ділові центри. Серед них в першу п'ятірку за дорожнечею увійшли Гонконг, Токіо і Цюріх. Примітно, що Бейрут за рік піднявся з 45 місця в списку до третього. Mercer пов'язує це з розвитком економічної кризи в Лівані, яка посилилася через пандемію коронавірусу і вибуху в порту Бейрута в серпні 2020-го.

Москва знову увійшла в п'ятірку найбільш дорогих міст світу для іноземців. У списку Mercer Москва знаходиться на четвертому місці.

Компанія Mercer складає подібні списки для того, щоб допомогти транснаціональним компаніям розраховувати оптимальні компенсації для іноземних фахівців. Укладачі рейтингу беруть до уваги ціни більше ніж на двісті різних товарів і послуг (у тому числі на оренду житла, харчування й бензину) в 214 містах світу. В якості точки відліку береться вартість набору товарів у Нью-Йорку.