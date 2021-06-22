ЄС ввів санкції проти найбільших машинобудівних підприємств Білорусі

Євросоюз ввів санкції відносно двох найбільших білоруських машинобудівних підприємств - Мінського автомобільного заводу (МАЗ) і Білоруського автомобільного заводу (БелАЗ, повідомляє БiзнесЦензор.

Перелік компаній щодо яких вводяться санкції опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Санкції щодо цих компаній введені за репресії і звільнення співробітників, які брали участь у мирних акціях протесту після сфальсифікованих виборів президента в серпні 2020 року.

Крім того, санкції вводяться щодо недавно створеного в Білорусі нафтотрейдера - "Нової нафтової компанії" (ННК), а також ТОВ "Глобалкастом-менеджмент", ТОВ "Логекс", ТОВ "Бреміно груп" і ТОВ "Сохра", як компаній, близьких до режиму Олександра Лукашенка.

Санкції також введені відносно держпідприємства "Белаеронавігація".