США стягнули з учасників криптоіндустрії $2,5 млрд штрафів

Обсяг стягнень зі стартапів і фізичних осіб в індустрії криптовалюти з 2009 року склав $ 2,5 млрд. Такі оцінки навели аналітики Elliptic, повідомляє ForkLog.

Дві третини від цієї суми в бюджет принесла Комісія з цінних паперів і бірж ($ 1,68 млрд). Частина, що залишилася, припала на Комісію з термінової і біржової торгівлі ($ 624 млн), Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами в складі Мінфіну США ($ 183 млн) і Управління з контролю за іноземними активами ($ 0,6 млн).

Elliptic's analysis of US regulatory enforcement actions since the birth of Bitcoin in 2009 shows that $ 2.5 billion in penalties have been imposed against firms and individuals dealing in crypto ➡️ https://t.co/i3hoWhrcLI - elliptic (@elliptic) June 21, 2021

55% стягнень пов'язані з незареєстрованим продажем цінних паперів ($ 1,38 млрд) і шахрайством ($ 928 млн). Штрафи за порушення антивідмивного законодавства склали $ 183 млн.

Перші санкції стосовно учасників індустрії США датуються 2014 роком. Тоді фірму Trendon T. Shavers and Bitcoin Savings and Trust зобов'язали виплатити $ 40 млн за організацію Понці-схеми з оціненим збитком в 700 000 BTC.

Динаміка сукупного обсягу стягнень учасників індустрії різними відомствами США по роках. Дані: Elliptic.

Найбільший внесок у загальний показник внесло врегулювання претензій SEC до месенджера Telegram щодо токенсейла TON. За умовами мирової угоди з Комісією, компанія Павла Дурова зобов'язалася виплатити відомству штраф $ 18,5 млн, а також повернути інвесторам $ 1,22 млрд.

У топ-5 максимальних стягнень, крім Telegram, фігурує також $ 122 млн штраф FinCEN щодо криптобіржі ВТС-е, яка наразі не існує, і її можливого керівника Олександра Винника.

Дані: Elliptic.

В Elliptic підкреслили, що їх аналіз спростовує порівняння індустрії криптовалюти з «Диким Заходом». Регулятори успішно скористалися існуючими законами для припинення незаконної діяльності та залучення її ініціаторів до відповідальності, додали вони.

Аналітики зробили висновок, що подібні результати правозастосовної практики говорять про зростання легітимізації і визнання цифрових активів.

В інтерв'ю Bloomberg співзасновник Elliptic Том Робінсон заявив, що штрафи не забарилися, а допомогли зростанню промисловості.

«Споживачі і бізнес переконалися в прозорості регулювання», - пояснив він.

Робінсон очікує посилення нагляду за закордонними криптобіржами.