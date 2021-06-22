Собаки, які ніколи не линяють: топ-5 порід

Під час линьки шерсть собаки залишається буквально всюди: на одязі, меблях і підлозі. Однак стало відомо, власники яких порід застраховані від цієї проблеми, повідомляє Профиль.

Йоркширський тер'єр

Представники цієї породи веселі та грайливі, вони прекрасно ладнають з дітьми і підходять для утримання в великій родині. У собаки немає підшерстя, який міг би завдавати масу занепокоєння під час линьки.

Скотч-тер'єр

У Росії ця порода стала популярною завдяки народному артисту СРСР Михайлу Румянцеву - клоуну Карандашу. Сценічним партнером знаменитого коміка був скотч-тер'єр Клякса. Шерсть у цього собаки жорстка, а підшерсток густий та щільний.

Ши-тцу

Батьківщиною цих собак, яких часто порівнюють зі левенятами, є Китай. Собака супроводжувала імператора Китаю всюди, як зараз представники цієї породи завжди супроводжують господаря. Ця порода не линяє, не пахне і не викликає алергії.

Мальтійська болонка

Ця кімнатна собака, кажуть фахівці, ідеально підходить для літніх людей, що ведуть розмірений спосіб життя. Представника породи легко дізнатися по довгій, розкішній шерсті.

Командор

Цього пса відрізняє незвичайна зовнішність. Вовни у такого вихованця дуже багато, вона нагадує крупно нарубану локшину. Повстяний костюм командора ніколи не розчісують, при необхідності шерсть досить розплутати руками.