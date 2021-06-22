В Україні найгірший урожай черешні за 10 років

В Україні через зимові морози і весняні заморозки урожай черешні хороший далеко не скрізь. За останні десять років це найбільший дефіцит. Така ж ситуація і з іншими плодовими культурами - грушами, сливами тощо, повідомляє Seeds.

Про це заявив голова Асоціації розвитку інтенсивного садівництва Черкащини Олександр Маценко.

"Загалом по Україні черешні буде мало. У південних регіонах її практично немає. За десять років такого дефіциту не було. Тому ціна на черешню вище, ніж торік" , – говорить експерт.

За його словами, пропозиція груш не може задовольнити попит не тільки в Україні, а й у всій Європі. Одна з ключових причин – шкідники, наприклад мідяниця, через яку доводиться викорчовувати дерева.

Крім того, заморозки пошкодили врожай абрикосів, слив та вишень. Клімат змінюватиметься і далі. Весняні морози, а також велика кількість опадів буде завдавати шкоди садам. Доведеться частіше обробляти дерева, що вплине на якість продукції.