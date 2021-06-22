Глава Єврокомісії вважає, що індійський штам стане домінантним в ЄС
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що "індійський" штам коронавірусу, або так званий варіант "Дельта", буде з часом домінувати в країнах ЄС, повідомляє Інтерфакс.
"Нас турбує варіант "Дельта", він набагато заразніший. Це питання часу, коли він стане домінантним варіантом", - сказала глава Єврокомісії журналістам в Берліні у вівторок.
За її словами, щеплення на основі мРНК (матрична рибонуклеїнова кислота) дає
"хороший" захист від цього варіанту вірусу.
"Те ж саме стосується і вакцини AstraZeneca", - сказала фон дер Ляйен.
"Просте" щеплення, зазначила глава Єврокомісії,
"принаймні, знижує симптоми" захворювання.
"Простою", або однокомпонентною вакциною є, зокрема, препарат фірми Johnson & Johnson.