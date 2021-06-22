На Азовському морі відпочиваючих атакують блохи

На узбережжі Азовського моря відпочиваючих в цьому сезоні знову атакують бокоплави, яких частіше називають морськими блохами. Їхні укуси досить відчутні і можуть викликати свербіж, почервоніння і алергічну реакцію, повідомляє Страна.ua.

Один з відпочиваючих на азовському курорті, опублікував відео в соцмережі.

"Їх дуже багато зараз в морі, дуже багато. Вони боляче кусаються, неприємно. Є по всьому пляжу, маленькі і великі. Фішка в тому, що все море в цих блохах, повністю все, все узбережжя. Люди купаються, але вони щипають. У когось є алергія, у когось немає алергії на цих бліх ", - розповів один з туристів.

Також він зняв морських бліх на відео, показавши, як вони атакують людей, що купаються.

Відомо, що морські блохи є одним з найпоширеніших м'ясоїдних ракоподібних. Їх розміри 0,5-25 сантиметрів, тіло в більшості сплюснуто з боків, коричневого кольору. Вони зустрічаються в морях і океанах по всьому світу.