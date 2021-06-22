У штабі ООС розповіли, скільки військових отримали щеплення

В Україні першу дозу вакцини отримали більше 26 тисяч військовослужбовців, із цього числа друге щеплення отримали вже понад 18 тисяч захисників, майже 900 із них — військові медики, повідомляє Деловая столица.

Для щеплення воїнів використовують вакцини AstraZeneca та CoronaVac.

"Спеціалізовані пункти вакцинації розгорнуті в усіх військових медичних госпіталях в районі проведення ООС. Процедура щеплення триває декілька хвилин. Графік вакцинації складений так, аби уникнути зниження бойової готовності підрозділів та не створювати надмірного навантаження на медичні заклади" , — розповіли в штабі.

Там зазначили, що минулої доби вакцинацію пройшли понад 600 військовослужбовців, із них понад 200 осіб отримали першу дозу, решта — другу дозу вакцини. У штабі запевняють, що для щеплення українських захисників вакцини вистачає.