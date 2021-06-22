Пишні спідниці та корсети: наймодніші речі на літо 2021

Українська стилістка Олена Мудренко заявила, що влітку 2021 року в тренді яскраві кольори, довжина максі й рукава-буфи. Крім сарафанів, в моді пишні спідниці, шорти, корсети, комбінезони та легкі костюми, повідомляє Обозреватель.

Дівчатам з типом фігури "груша" експертка радить звернути увагу на сукні з запахом або рукавами-ліхтариками, сарафани з дрібним принтом і пишним низом. Також на моделі з V-подібним вирізом.

"Такі варіанти будуть виконувати функцію корекції фігури – подовжувати шию і витягати обличчя" , – пояснила Мудренко.

Модна сукня з запахом. Джерело: telegra.ph

Модний сарафан з дрібним принтом. Джерело: milagra.com.ua

Сукня з V-подібним вирізом. Джерело: ktn.in.ua

Фасон з V-подібним вирізом підійде і власницям фігури "перевернутий трикутник". Такий виріз зробить широкі плечі більш крихкими. Також стилістка радить пишні спідниці, сарафани на одне плече або з тоненькими бретельками та асиметричний крій. Кольори краще лбрати яскраві.

Модна пишна спідниця. Джерело: ledixbeauty.ru

Сарафан з тонкими бретелями. Джерело: prom.ua

Жінкам з типом фігури "прямокутник", де плечі, талія і стегна однакові за шириною, підійдуть корсети, широкі пояси й виразні принти. Наприклад, можна обрати легкий костюм з топа і спідниці на гумці, яка підкреслить талію.

Модний костюм з корсетом. Джерело: depop.com