НБУ оголосив про згортання програми спрощеної реструктуризації кредитів

Національний банк України (НБУ) не буде продовжувати введені у 2020 році антикризові інструменти, зокрема реструктуризацію кредитів, у зв'язку з вичерпанням транзитивної природи потенційних реструктуризацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це на брифінгу повідомила перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова.

"Немає сенсу продовжувати використання тих антикризових інструментів, які були введені НБУ ... Так, це було введено вчасно і дало банкам можливість швидко зробити всі необхідні реструктуризації, але наразі транзитивна природа потенційних реструктуризацій уже вичерпана ... Тому ми не будемо ці інструменти продовжувати", - сказала Рожкова.

Рожкова зазначила, що позичальники, які все ще знаходяться в складному фінансовому становищі, мають скоріше фундаментальні і структурні проблеми, ніж транзитивні.