У ФРН назвали наслідки для РФ, якщо інтереси України не врахуються

Глава Християнсько-демократичного союзу Німеччини, лідером якого раніше була Ангела Меркель, Армін Лашет заявив, що якщо Росія не стане дотримуватися інтересів України, то основа угоди по Північному потоку-2 перестане існувати, повідомляє Ліга.net.

Німеччина не може обійтися без Північного потоку-2, однак вона повинна запобігти використанню газопроводу як "геополітичного інструменту проти України", говорить Лашет.

"Справжня проблема - геополітичні інтереси і стабільність України, а також країн-членів ЄС на сході. Інтереси України повинні бути захищені ", - сказав він.

За словами німецького політика, в міру відмови від вугільних електростанцій і АЕС Німеччина буде все більше покладатися на імпортний газ.