ЛГБТ-активісти проведуть під Офісом президента прайд
Представники руху ЛГБТ влаштують під Офісом президента прайд у форматі рейву на знак протесту проти насилля щодо спільноти. Вони також вимагатимуть ухвалення в Україні закону про посилення боротьби з дискримінацією, повідомляє УНИАН.
Захід почнеться біля Офісу президента 25 червня, о 16:00.
"Ми вважаємо безпеку громадян та гостей країни невід’ємною частиною демократичного суспільства. Поки західні партнери України в особі президента Байдена вітають УСІХ громадян офіційними зверненнями з нагоди прайд-місяця, а нічні клуби Берліну занесені до культурної спадщини Німеччини, в Україні ЛГБТ+ спільнота досі потерпає від безкарних нападів праворадикалів, а сучасна електронна сцена піддається справжнім репресіям з боку поліції, що робить країну небезпечною для своїх же громадян та непривабливою для іноземних гостей", - йдеться в анонсі акції.
Активісти вимагатимуть
- Ухвалення законопроєкту №5488 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації”
- Реформи поліції, прокуратури та судової системи.
- Негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ та феміністичні акції, активісток та організації.
- Розслідування неправомірних рейдів закладів електронної сцени столиці та жорстоких неправомірних затримань культурних діячів.
- Зміни керівництва МВС, що не реагує на заяви активістів.
- Створення «безпечних та сприятливих умов для розвитку електронної сцени в Україні».