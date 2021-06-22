ЛГБТ-активісти проведуть під Офісом президента прайд

Представники руху ЛГБТ влаштують під Офісом президента прайд у форматі рейву на знак протесту проти насилля щодо спільноти. Вони також вимагатимуть ухвалення в Україні закону про посилення боротьби з дискримінацією, повідомляє УНИАН.

Захід почнеться біля Офісу президента 25 червня, о 16:00.

"Ми вважаємо безпеку громадян та гостей країни невід’ємною частиною демократичного суспільства. Поки західні партнери України в особі президента Байдена вітають УСІХ громадян офіційними зверненнями з нагоди прайд-місяця, а нічні клуби Берліну занесені до культурної спадщини Німеччини, в Україні ЛГБТ+ спільнота досі потерпає від безкарних нападів праворадикалів, а сучасна електронна сцена піддається справжнім репресіям з боку поліції, що робить країну небезпечною для своїх же громадян та непривабливою для іноземних гостей" , - йдеться в анонсі акції.

Активісти вимагатимуть