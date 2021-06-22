Топ-5 найкращих та найпотужніших хетчбеків з пробігом

Хетчбеки завдяки своїм невеликим розмірам дуже добре почувають себе у місті, тому що вони можуть легко маневрувати. Також завдяки великій п’ятій двері в них зручно вантажити великі предмети, повідомляє Обозреватель.

Це зробило автомобілі цього типу кузова дуже популярними. Відповідно на вторинному ринку є дуже багато їх пропозицій. Тому якщо ви плануєте придбати таку машину, AutoOboz зібрав список з 5 найкращих вживаних хетчбеків, який вам допоможе.

5. Mazda 3 MPS

Mazda 3 MPS коштує від 7000 доларів. Джерело: Вікіпедія

Занижений хетчбек Mazda продавався лише протягом шести років з 2007 по 2013 рік. Його перестали виробляти через низькі продажі. Проте на вторинному ринку цей автомобіль досі є. В Україні ціни на нього починаються від понад 7000 доларів.

Це вигідна пропозиція для будь-кого з обмеженим бюджетом, але бажано обрати автомобіль з пробігом менше 160 000 км, якщо є така можливість. Так можна буде витратити менше на технічне обслуговування, але це збільшить ціну машини в два рази. Автомобіль має двигун MZR 2.3 DISI Turbo об'ємом 2.3 літра, потужністю 260 к.с. і 380 Нм крутного моменту.

4. Hyundai Veloster N

Hyundai Veloster N має з одного боку дві двері, а з іншого – одну. Джерело: Motor1

Hyundai Veloster N – це дуже незвичний автомобіль. Він має асиметричні двері – з одного боку в нього є дві двері, а з іншого встановлена тільки одна. Навіть за мірками хетчбека він досить малий, тому буде ще більш зручний у місті.

Модель оснащена 2.0-літровим чотирьохциліндровим турбодвигуном, який доступний у версіях на 250 і 275 кінських сил. Модель 2020 року отримала більше крутного моменту у 378 Нм та швидше прискорення до 96 км/год за 5,6 секунди.

3. Volvo C30 Polestar

Volvo створили всього 250 екземплярів C30 Polestar. Джерело: Evo

Volvo C30 Polestar підійде для тих, хто шукає щось унікальне і швидке. Проте у випадку, якщо вони зможуть знайти такий на ринку. Це спеціальна обмежена версія, яка дуже рідкісна. Автомобіль оснащений двигуном на 250 к.с.

Модель створили всього в 250 екземплярах, тому скоро вона стане колекційною. Вперше її представили в США в 2012 році. Нова така коштувала від 32 445 доларів. Через рідкість машини сьогодні за неї доведеться заплатити майже стільки ж.

2. Ford Fiesta ST

Ford Fiesta ST – дуже веселий хетчбек. Джерело: Motor1

Ford Fiesta ST хоч і не дуже швидкий автомобіль, але їздити у ньому все одно весело. Модель оснащена переднім приводом, 1,6-літровим двигуном EcoBoost, який видає 182 к.с, та 6-ступеневою механічною коробкою передач.

В Україні машина коштує приблизно від 10 000 доларів і доходить до 13 700 доларів. Як і з більшістю представлених тут авто, найдешевший варіант краще не купувати.

1. Renault Clio Williams

Renault Clio Williams вважається одним з найкращих хетчбеків. Джерело: Evo

Одна з переваг ринку вживаних авто в тому, що на ньому можна обрати будь-який автомобіль з будь-якої епохи. Через це можна собі дозволити Renault Clio Williams, хоч він теж є досить рідкісним.

Ця модель вважається одним з найкращих гарячих хетчбеків в історії. Ціни на нього зростають, тому це і дорога машина. В Європі її можна придбати за 30-35 000 доларів. Модель оснащена двигуном на 150 к.с.

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