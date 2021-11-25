Одне з кращих вправ, яке зміцнить ваше серце
З точки зору кардіо, вправа бёрпі (бурпі) дійсно змушує наші серця працювати на повну потужність, вимагаючи набагато більшого споживання кисню. Кардіолог Садж Бхусрі вважає, що всім варто включити його у свій розпорядок, щоб зміцнити здоров'я, повідомляє WomanEL.
Користь бёрпі для здоров'я серця
Дослідження показали, що велика кількість бёрпі знижує ризик хвороб серця. Кожне тренування бёрпі також викликає більше спалювання калорій. Навіть такі ефективні, як станова тяга або присід, або випади, програють. Інші переваги включають поліпшення кровотоку і зниження артеріального тиску.
Швидкий бёрпі - відмінний варіант, якщо у вас немає часу на повну тренування або навіть на 20-хвилинну HIIT.
Як виконати вдома
- З положення стоячи переміститеся в присід, опускаючи руки на підлогу, коли ви готуєтеся до стрибка назад в планку.
- Підстрибніть ногами назад і увійдіть в положення планки. З планки виконайте повне віджимання, а потім знову повернетеся в планку. Якщо вам поки складно зробити віджимання, пропустіть цей крок.
- Підстрибніть ногами вперед назад до рук. Потім знову зробіть повний стрибок з присіданнями, піднявши руки над головою. Зосередьтеся на м'яку посадку.
- Це - одне повторення. Продовжуйте виконувати так багато, як зможете, за 1 хвилину.