Одне з кращих вправ, яке зміцнить ваше серце

З точки зору кардіо, вправа бёрпі (бурпі) дійсно змушує наші серця працювати на повну потужність, вимагаючи набагато більшого споживання кисню. Кардіолог Садж Бхусрі вважає, що всім варто включити його у свій розпорядок, щоб зміцнити здоров'я, повідомляє WomanEL.

Користь бёрпі для здоров'я серця

Дослідження показали, що велика кількість бёрпі знижує ризик хвороб серця. Кожне тренування бёрпі також викликає більше спалювання калорій. Навіть такі ефективні, як станова тяга або присід, або випади, програють. Інші переваги включають поліпшення кровотоку і зниження артеріального тиску.

Швидкий бёрпі - відмінний варіант, якщо у вас немає часу на повну тренування або навіть на 20-хвилинну HIIT.

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