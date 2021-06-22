У Мінспорту повідомили про необхідність зміни підходів до виховання школярів
Заступник міністра молоді та спорту України Ніна Уманець заявляє, що довідка про звільнення від уроків фізкультури для учнів стала поширеним явищем у загальноосвітніх школах, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наше пасивне ставлення до власного здоров'я та пасивне ставлення до здоров'я наших дітей призвело до тієї ситуації, в якій ми на сьогодні перебуваємо", - сказала Уманець.
Вона зазначила, що політика у сфері громадського здоров'я та спорту на сьогодні має робити акцент на свідомості, яку необхідно виховувати з першого класу.
"Ми маємо зробити максимально для того, щоб дітки, які перебувають у загальноосвітніх школах, а головне їхні батьки, за першою довідкою, за якою вони біжать, була довідка про участь у змаганнях, а не довідка про звільнення від уроків фізкультури, яка на сьогодні поширена біда в загальноосвітніх школах", - додала заступник міністра.