У Мінспорту повідомили про необхідність зміни підходів до виховання школярів

Заступник міністра молоді та спорту України Ніна Уманець заявляє, що довідка про звільнення від уроків фізкультури для учнів стала поширеним явищем у загальноосвітніх школах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наше пасивне ставлення до власного здоров'я та пасивне ставлення до здоров'я наших дітей призвело до тієї ситуації, в якій ми на сьогодні перебуваємо", - сказала Уманець.

Вона зазначила, що політика у сфері громадського здоров'я та спорту на сьогодні має робити акцент на свідомості, яку необхідно виховувати з першого класу.