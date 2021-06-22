Гігантам Google і Amazon приготували глобальні проблеми

Країни «Великої двадцятки» підтримають домовленості про введення глобальної мінімальної ставки податку для корпорацій, свідчить чернетка спільної заяви представників G-20, яка повинна бути зроблена за підсумками зустрічі дев'ятого і десятого липня, повідомляє "Лента.ру".

Міжнародним компаніям, таким як американські гіганти Google, Facebook, Apple і Amazon, також більше не дозволять уникати виплат до бюджетів країн, в яких вони отримують прибуток, випливає з документа. У ньому заявляється про підтримку основних елементів двох ключових напрямків плану Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), які передбачають саме такі заходи для вирішення проблеми розподілу прибутку корпорацій.

Конкретики в чернетці заяви поки не міститься. Наступного тижня ОЕСР організовує зустріч за участю представників близько 140 держав, які мають узгодити всі деталі.

Невідомо і те, яку мінімальну ставку податку для корпорацій збираються запропонувати члени G-20. Представники «Великої сімки» раніше домовилися про те, що вона повинна становити не менше 15 відсотків, але в заяві «двадцятки» такої цифри не фігурує.

При цьому напередодні зустрічі, яку проведе ОЕСР, тривають інтенсивні дискусії, пов'язані з опором країн з низькими ставками оподаткування, таких як Угорщина і Нідерланди. Коли згода буде досягнута, деталі направлять міністрам фінансів і керівникам центральних банків країн G-20, які і повинні будуть схвалити їх на спільному заході дев'ятого і десятого липня в Венеції.