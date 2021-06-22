Запаси газу у сховищах перевищили 16 мільярдів кубометрів

Запаси природного газу в підземних сховищах України перевищили 16 млрд кубометрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

Із закінчення сезону відбору газу зі сховищ 29 квітня по 21 червня 2021 року запаси в ПСГ України збільшилися на 4,9%, або на 748,7 млн кубометрів - до 16,04 млрд кубометрів.

Середньодобове закачування в ПСГ за 1-21 червня склало 18,9 млн кубометрів, що в 1,7 раза більше, ніж у травні (11,3 млн кубометрів).