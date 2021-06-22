Не аномально, але дуже жарко: прогноз погоди на середу

В Україну йде неймовірно спекотна погода з температурою до 35 градусів за Цельсієм. У більшій частині країни буде безхмарно, хоча в окремих регіонах може пролитися незначний дощ.

У середу, 23 червня, практично в усіх областях протягом дня повітря прогріється до 31-35°C, а вночі варто чекати від 19 до 22. Найбільш спекотними виявляться північні та східні регіони, в інших – на 1-2 градуси прохолодніше. В Одеській і Миколаївській областях стовпчики термометрів не повинні будуть перевалити за позначку в +30, натомість у світлий час вони покажуть 26-28 вище нуля, а в темний – близько 19-21.

Дощі обіцяють бути незначними й епізодичними: вони торкнуться півдня України, в тому числі Криму, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та, можливо, сусідніх з ними областей. В інших регіонах опадів не передбачається. Вітер північно-східний, вночі – 3-8 м/с, вдень – 5-10 м/с.

По всій країні буде встановлено "зелений" рівень метеорологічної небезпеки.

У західних, північних, Харківській, Луганській, Полтавській та Вінницькій областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві хмарно з проясненнями. Днем прогнозують 31-33 за Цельсієм, а вночі – близько 19-22. Повітря сухе, швидкість вітру – 1-2 м/с.