У Дніпрі дитина померла від отруєння грибами

У Дніпрі в обласній дитячій лікарні від отруєння грибами помер дев'ятирічний хлопчик, повідомляє Страна.ua.

За попередніми даними, причиною серйозної інтоксикації стала отрута блідої поганки. За життя дитини медики боролися чотири доби, проте їх зусилля не увінчалися успіхом. У понеділок, 21 червня, організм школяра не витримав.

"Нам розповіли, що гриби збирав батько дитини. Швидше за все, серед них попалася бліда поганка, тому отруєння було дуже серйозне. Дитина була в тяжкому стані", - сказав гендиректор Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Олексій Власов.

Відомо, що третьокласник отруївся грибами ще минулого тижня, 17 червня, в Перещепино. Після того як дитина відчула себе погано її відвезли до Новомосковської ЦРЛ, але через погіршення стану пізніше пацієнта перевезли в Дніпро.