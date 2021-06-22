США почали установку системи протиракетної оборони в Польщі

Сполучені Штати Америки почали процес установки на базі в Польщі системи протиракетної оборони (ПРО) Aegis Ashore, повідомляє Страна.ua.

Установка почалася на базі в північній частині Польщі, в селищі Редзіково, де навесні завершили і протестували роботу радара SPY-1D (V) і системи управління вогнем (FCS). Будівництво бази планують закінчити до наступного року, на даний момент проект готовий приблизно на 95%.

База ПРО потрібна Польщі для виявлення, відстеження і перехоплювання балістичних ракет. Як вважають в США, за допомогою систем можна буде забезпечити безпеку Західної Європи.

Нагадаємо, ракетний есмінець США Laboon з "Томагавками" і "гарпун" 11 червня увійшов у Чорне море. Кораблі цього класу мають на озброєнні до 56 крилатих ракет "Томагавк" і "Гарпун" з дальністю дії 1,6 тисячі кілометрів, а також протиракети SM-3, флот США направив ракетний есмінець в Чорне море для забезпечення безпеки.

Також повідомлялося, що біля ракетного полігону США на Гаваях помітили загальної допоміжної розвідки ВМФ Росії "Карелія (SSV-535).