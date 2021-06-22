Оригінальні ідеї для красивого саду: клумби та доріжки

Оригінальні ідеї для красивого саду: клумби та доріжки

Багато дачників прагнуть створити якийсь затишок в саду, прикрашають його приголомшливим ландшафтним дизайном, барвистим розарієм, альпійською гіркою, декоративними ставками, струмками та фонтанами. Такі оригінальні рішення перетворять звичайну ділянку в казковий чарівний сад і привернуть увагу всіх, повідомляє Дом мечты.

Доріжки

Фантастично привабливі доріжки в саду з декоративною бруківкою, біля яких буде розташована комфортна зона відпочинку. Тут ви можете встановити всілякі диванчики, лавочки, крісла, мангал, столики.

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Садові доріжки можна викласти за допомогою пластикової форми. Залийте в неї цементний розчин, дочекайтеся моменту, коли він добре підсохне, і насолоджуйтеся своїм творінням.

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гарний сад приватного будинку фото 3
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Клумби та квітники

Хочете мати гарний сад? Тоді особливу увагу приділіть клумбам і квітникам. Складайте композиції так, щоб рослини змінювали один одного в період цвітіння. Ранньою весною вас порадують проліски, маргаритки, крокуси, незабудки.

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Оформляючи гарний сад для приватного будинку - дотримуйтеся принципів правильного планування. Оживляє ландшафт своєї ділянки навколо основної будівлі стильними елементами садового декору.

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