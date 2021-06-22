В Італії посеред траси вибухнула цистерна зі зрідженим газом

В Італії на трасі між містами П'яченца та Фіоренцуола сталася ДТП за участі автомобіля та двох вантажівок. Унаслідок масштабної аварії загинули 2 далекобійники, повідомляє 24 Канал.

Італійські ЗМІ зазначають, що дві жінки, які перебували у салоні легковика, – вижили. Їм вдалося вчасно покинути машину до її загоряння.

Що відомо про ДТП

Один з важких транспортних засобів – цистерна, що перевозила зріджений газ, загорівся дорогою.

ДТП сталася на 66 кілометрі неподалік від Мілана;

внаслідок аварії загинули водії двох вантажівок;

стовп диму підіймається у небо – його видно за кілька кілометрів.

На місці дорожньо-транспортної пригоди перебувають рятувальники, які намагаються загасити пожежу.